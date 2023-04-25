Еврокомиссия может представить 11-й пакет санкций против рф на следующей неделе - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Европейская комиссия, вероятно, представит предложение по 11-ому пакету санкций против рф на следующей неделе. Об этом сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.
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"Предложение по 11-му пакету санкций ЕС в отношении россии, вероятно, будет представлено странам-членам ЕС сначала на следующей недели с целью его принятия "где-то в мае", - написал Йозвяк.
Дополнение
Министры иностранных дел стран ЕС пока не готовы согласовать новый пакет санкций в отношении рф, 24 апреля сообщил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
11-й пакет санкций ЕС против рф находится на этапе обсуждений и будет введен не ранее второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Как ранее заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, очередной набор ограничительных мер будет направлен прежде всего на борьбу с попытками россии обойти ранее введенные санкции, в частности, с помощью третьих стран.