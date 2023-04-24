Боррель: у ЄС поки не готові узгодити новий пакет санкцій проти рф
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель перед засіданням голів МЗС країн блоку заявив, що сьогодні не очікується узгодження нового пакету санкцій ЄС проти рф, пише УНН.
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"Сьогодні ми не в тій позиції, щоб завершити новий пакет санкцій щодо росії. Будемо продовжувати обговорення", - сказав Боррель.
Деталі
За даними пресслужби Ради ЄС, міністри закордонних справ країн блоку сьогодні проведуть обмін думками щодо російської агресії проти України після короткого виступу у режимі відеоконференції міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
Тоді Рада ЄС обговорить план дій Євросоюзу щодо геополітичних наслідків російської загарбницької війни, а також інші питання.
Доповнення
Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що новий пакет санкцій ЄС проти рф буде спрямований на закриття лазівок, які використовуються для обходу вже введених санкцій.
За даними ЗМІ, 11-й пакет санкцій ЄС проти росії буде в основому зосереджений на закритті лазівок для обходу вже введених обмежень, але у ньому також з'являться і нові імена та компанії, але без "атомки" і діамантів.
ЄС послідовно запроваджує обмежувальні заходи щодо рф з березня 2014 року у відповідь на незаконну анексію Криму, агресивну війну росії проти України, незаконну анексію територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України.
ЄС ввів 10 пакетів санкцій у відповідь на вторгнення рф в Україну.
Ці заходи покликані послабити економічну базу росії, позбавивши її найважливіших технологій і ринків, і значно обмеживши її здатність вести війну.