Боррель: в ЕС пока не готовы согласовать новый пакет санкций против рф
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран блока заявил, что сегодня не ожидается согласование нового пакета санкций ЕС против рф, пишет УНН.
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"Сегодня мы не в той позиции, чтобы завершить новый пакет санкций в отношении россии. Будем продолжать обсуждение", - сказал Боррель.
Детали
По данным пресс-службы Совета ЕС, министры иностранных дел стран блока сегодня проведут обмен мнениями по поводу российской агрессии против Украины после короткого выступления в режиме видеоконференции министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.
Тогда Совет ЕС обсудит план действий Евросоюза по геополитическим последствиям российской захватнической войны, а также другие вопросы.
Дополнение
Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что новый пакет санкций ЕС против рф будет направлен на закрытие лазеек, которые используются для обхода уже введенных санкций.
По данным СМИ, 11-й пакет санкций ЕС против россии будет в основом сосредоточен на закрытии лазеек для обхода уже введенных ограничений, но в нем также появятся и новые имена и компании, но без "атомки" и бриллиантов.
ЕС последовательно вводит ограничительные меры в отношении рф с марта 2014 года в ответ на незаконную аннексию Крыма, агрессивную войну россии против Украины, незаконную аннексию территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.
ЕС ввел 10 пакетов санкций в ответ на вторжение рф в Украину.
Эти меры призваны ослабить экономическую базу россии, лишив ее важнейших технологий и рынков, и значительно ограничив ее способность вести войну.