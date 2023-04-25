Новий пакет санкцій ЄС буде готовий не раніше травня - МЗС Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. 11-й пакет санкцій ЄС проти рф перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау у понеділок, 24 квітня, пише УНН з посиланням на DW.
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"Думаю, що питання буде закрито не раніше, ніж у другій половині травня. Чекати чогось швидше не можна", - сказав Рау, зазначивши, що до пакету можуть бути додані персональні санкції щодо представників російської системи правосуддя та "тих, хто несе" відповідальність за викрадення українських дітей.
Доповнення
Про те, що міністри закордонних справ країн ЄС поки що не готові узгодити новий пакет санкцій щодо рф, 24 квітня повідомив також Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
Як раніше заявляла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, черговий набір обмежувальних заходів буде спрямований насамперед на боротьбу зі спробами росії обійти раніше введені санкції, зокрема, за допомогою третіх країн.