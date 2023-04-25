Новый пакет санкций ЕС будет готов не раньше мая - МИД Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. 11-й пакет санкций ЕС против рф находится на этапе обсуждений и будет введен не раньше второй половины мая, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау в понедельник, 24 апреля, пишет УНН со ссылкой на DW.
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"Думаю, что вопрос будет закрыт не раньше, чем во второй половине мая. Ждать чего-то быстрее нельзя", - сказал Рау, отметив, что к пакету могут быть добавлены персональные санкции в отношении представителей российской системы правосудия и "тех, кто несет" ответственность за похищение украинских детей.
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О том, что министры иностранных дел стран ЕС пока не готовы согласовать новый пакет санкций в отношении рф, 24 апреля сообщил также Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.
Как ранее заявляла глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, очередной набор ограничительных мер будет направлен прежде всего на борьбу с попытками россии обойти ранее введенные санкции, в частности, с помощью третьих стран.