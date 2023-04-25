Єврокомісія може представити 11-й пакет санкцій проти рф наступного тижня - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Європейська комісія, імовірно, представить пропозицію щодо 11-ого пакету санкцій проти рф наступного тижня. Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у Twitter, пише УНН.
Цитата
"Пропозиція щодо 11-го пакету санкцій ЄС щодо росії, ймовірно, буде представлена країнам-членам ЄС спочату наступного тижня з метою його ухвалення "десь у травні", - написав Йозвяк.
Доповнення
Міністри закордонних справ країн ЄС поки що не готові узгодити новий пакет санкцій щодо рф, 24 квітня повідомив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
11-й пакет санкцій ЄС проти рф перебуває на етапі обговорень і буде введений не раніше другої половини травня, заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау.
Як раніше заявляла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, черговий набір обмежувальних заходів буде спрямований насамперед на боротьбу зі спробами росії обійти раніше введені санкції, зокрема, за допомогою третіх країн.