Еврокомиссар и Стефанишина обсудили шаги по интеграции Украины в цифровое пространство ЕС

Отмечается, что имплементация Соглашения об ассоциации остается ключевой задачей правительства Украины. “В то же время мы заинтересованы в дальнейшем улучшении доступа украинского бизнеса в Единый европейский рынок ”, - говорится в сообщении.

“Сегодня Ольга Стефанишина вместе с еврокомиссаром Бретоном Тьерри обсудили шаги, необходимые для интеграции Украины в цифровое пространство ЕС”, — сказано в сообщении.

Также Стефанишина отметила важность постепенной евроинтеграции, в частности из-за введения режима внутреннего рынка по отдельным секторам.

“Мы высоко ценим готовность ЕС участвовать в активном диалоге по следующим шагам”, — добавляется в сообщении.

Напомним, Президент Владимир Зеленский назначил председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгу Стефанишину.