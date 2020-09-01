Зеленський призначив Стефанішину головою "євроінтеграційної" комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський призначив головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину. Відповідний указ №370/2020розміщений на сайті Глави держави, передає УНН.
“Призначити головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, увільнивши від виконання цих обов’язків В.Пристайка”, — йдеться в указі.
Також Зеленський відповідним указом доручив на зміну абзацу третього статті 2 Указу Президента України від 30 жовтня 2019 року № 784 “Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України” затвердити новий склад Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції.
Так, до складу комісії увійшли 40 посадовців на рівні заступників міністрів та голів відомств, серед яких перший заступник Міністра закордонних справ України, Національний координатор з питань співробітництва України з НАТО у сфері зовнішньої політики, заступник голови Комісії Джапарова Еміне, заступник Міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.
Окрім того, Зеленський відповідним указом доручив визнати такими, що втратили чинність:
• статтю 3 Указу Президента України від 8 липня 2016 року № 296 “Питання координації євроатлантичної інтеграції України”;
• статтю 1 Указу Президента України від 30 жовтня 2019 року № 784 “Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України”;
• Указ Президента України від 9 квітня 2020 року № 134 “Питання Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України”.
Нагадаємо, У Кабміні повідомили, коли розпочнуться переговори з ЄС щодо оновлення угоди про асоціацію.