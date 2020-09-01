Зеленский назначил Стефанишину главой "евроинтеграционной" комиссии

"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну - Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В.Пристайко", - говорится в указе.

Также Зеленский соответствующим указом поручил на смену абзаца третьего статьи 2 Указа Президента Украины от 30 октября 2019 года № 784 "Вопросы Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины" утвердить новый состав Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции.

Так, в состав комиссии вошли 40 должностных лиц на уровне заместителей министров и глав ведомств, среди которых первый заместитель министра иностранных дел Украины, Национальный координатор по вопросам сотрудничества Украины с НАТО в сфере внешней политики, заместитель председателя Комиссии Джапарова Эмине, заместитель министра здравоохранения Украина Светлана Шаталова.

Кроме того, Зеленский соответствующим указом поручил признать утратившими силу:

• статью 3 Указа Президента Украины от 8 июля 2016 года № 296 "Вопросы координации евроатлантической интеграции Украины";

• статью 1 Указа Президента Украины от 30 октября 2019 года № 784 "Вопросы Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины";

• Указ Президента Украины от 9 апреля 2020 года № 134 "Вопросы Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины".

Напомним, в Кабмине сообщили, когда начнутся переговоры с ЕС об обновлении соглашения об ассоциации.