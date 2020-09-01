Єврокомісар та Стефанішина обговорили кроки з інтеграції України до цифрового простору ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Єврокомісар Бретон Тьєррі та Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина обговорили необхідні кроки для інтеграції України до цифрового простору ЄС. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Зазначається, що імплементація Угоди про асоціацію залишається ключовим завданням Уряду України. "Водночас ми зацікавлені в подальшому покращенні доступу українського бізнесу до Єдиного європейського ринку“, — сказано у повідомленні.
“Сьогодні Ольга Стефанішина разом з Єврокомісаром Бретоном Тьєррі обговорили кроки, необхідні для інтеграції України до цифрового простору ЄС”, — сказано у повідомленні.
Також Стефанішина наголосила на важливості поступової євроінтеграції, зокрема через запровадження режиму внутрішнього ринку щодо окремих секторів.
“Ми високо цінуємо готовність ЄС брати участь в активному діалозі щодо наступних кроків”, — додається у повідомленні.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський призначив головою Комісії з питань координації євроатлантичної інтеграції України Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгу Стефанішину.