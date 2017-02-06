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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еврокомиссар: оснований для отмены санкций против РФ нет

Киев • УНН

 • 7366 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Еврокомиссар: оснований для отмены санкций против РФ нет

"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - сказал изданию Й.Хан после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.

По словам еврокомиссара, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.

"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - подчеркнул Й.Хан.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран - членов Евросоюза вопрос санкций, введенных ЕС в отношении России, не обсуждался.

Ранее СМИ сообщали, что в ЕС хотят продлить санкции против России еще на полгода.

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