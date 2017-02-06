Еврокомиссар: оснований для отмены санкций против РФ нет
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства Йоханнес Хан заявляет, что оснований для отмены санкций против России пока нет, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
"Санкции были введены из-за нарушения международного законодательства, а ситуация не изменилась", - сказал изданию Й.Хан после заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза 6 февраля в Брюсселе.
По словам еврокомиссара, будущее санкций против России связано с выполнением Минских договоренностей, чего пока нет.
"Я не вижу никаких оснований для отмены санкций", - подчеркнул Й.Хан.
Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что на встрече министров иностранных дел стран - членов Евросоюза вопрос санкций, введенных ЕС в отношении России, не обсуждался.
Ранее СМИ сообщали, что в ЕС хотят продлить санкции против России еще на полгода.