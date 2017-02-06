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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 54468 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Єврокомісар: підстав для скасування санкцій проти РФ немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявляє, що підстав для скасування санкцій проти Росії наразі немає, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

Єврокомісар: підстав для скасування санкцій проти РФ немає

“Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася”, — сказав виданню Й.Хан після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.

За словами єврокомісара, майбутнє санкцій проти Росії пов’язане з виконанням Мінських домовленостей, чого наразі немає.

“Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій”, — наголосив Й.Хан.

Раніше глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн — членів Євросоюзу питання санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії, не обговорювалося.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС хочуть продовжити санкції проти Росії ще на півроку.

Українські Національні Новини

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