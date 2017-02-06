Єврокомісар: підстав для скасування санкцій проти РФ немає
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоханнес Хан заявляє, що підстав для скасування санкцій проти Росії наразі немає, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
“Санкції були запроваджені через порушення міжнародного законодавства, а ситуація не змінилася”, — сказав виданню Й.Хан після засідання Ради міністрів закордонних справ Євросоюзу 6 лютого у Брюсселі.
За словами єврокомісара, майбутнє санкцій проти Росії пов’язане з виконанням Мінських домовленостей, чого наразі немає.
“Я не бачу ніяких підстав для скасування санкцій”, — наголосив Й.Хан.
Раніше глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський повідомив, що на зустрічі міністрів закордонних справ країн — членів Євросоюзу питання санкцій, запроваджених ЄС щодо Росії, не обговорювалося.
Раніше ЗМІ повідомляли, що в ЄС хочуть продовжити санкції проти Росії ще на півроку.