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Еврокомиссар: голосование за Brexit "теоретически" можно отменить

Киев • УНН

 • 11025 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Голосование по выходу Великобритании из Европейского Союза "теоретически" может быть отменено. Об этом в понедельник заявил еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам Пьер Московиси, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссар: голосование за Brexit "теоретически" можно отменить

Московиси в интервью французскому радио комментировал известие о мультимиллионере Джулиане Данкертоне, ранее пожертвовавшем 1 млн фунтов стерлингов общественной кампании People's Vote, которая выступает за проведение нового референдума по Brexit.

Отвечая на вопрос, может ли голосование по Brexit быть отменено, Московиси ответил: "Это так, в теории... это все зависит от самих британцев, принявших решение выйти (из ЕС - ред.), они должны решить, в конечном счете, сделают они это или нет, и как они это сделают".

"Вероятность Brexit, тем не менее, очень сильная, поскольку народ проголосовал, состоялся референдум..." - добавил еврокомиссар.

Как сообщал УНН, по результатам опроса, в случае провала сделки по Brexit британцы хотят провести второй референдум.

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