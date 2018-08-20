Єврокомісар: голосування за Brexit "теоретично" можна скасувати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Голосування щодо виходу Великої Британії з Європейського Союзу "теоретично" може бути скасовано. Про це у понеділок заявив єврокомісар з економічних та фінансових питань П’єр Московісі, передає УНН з посиланням на Reuters.
Московісі в інтерв’ю французькому радіо коментував звістку про мультимільйонера Джуліана Данкертона, який раніше пожертвував 1 млн фунтів стерлінгів громадській кампанії People's Vote, яка виступає за проведення нового референдуму щодо Brexit.
Відповідаючи на запитання, чи може голосування щодо Brexit бути скасованим, Московісі відповів: "Це так, в теорії… це все залежить від самих британців, які прийняли рішення вийти (з ЄС – ред. ), вони мають вирішити, в кінцевому рахунку, зроблять вони це чи ні, і як саме вони це зроблять".
"Вірогідність Brexit, тим не менше, дуже сильна, оскільки народ проголосував, відбувся референдум..." - додав єврокомісар.
Як повідомляв УНН, за результатами опитування, у разі провалу угоди щодо Brexit британці хочуть провести другий референдум.