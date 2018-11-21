"Евробляхеры" свернули протест и разблокировали дороги
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Владельцы автомобилей с европейскими номерами завершили акцию протеста по блокированию дорог, движение на трассах осуществляется без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора", передает УНН.
“Акции протестов участников ОО „Авто Евро Сила“ завершились по всей Украине. Движение транспорта по автодорогам государственного значения осуществляется без ограничений”, — говорится в сообщении.
Как отметили “Укравтодоре”, перекрыта дорога только возле города Смела. Там с 19 ноября продолжается акция протеста жителей на 198 км автодороги Н-01 Киев — Знаменка (выезд из Смелы в направлении Киева).
“Требования протестующих — несогласие с установленными тарифами в газоснабжения в Смеле. На месте происшествия обеспечение безопасности дорожного движения и охрану общественного порядка осуществляют наряды сотрудников патрульной полиции”, — сообщили в “Укравтодоре”.
Напомним, владельцы автомобилей с европейской регистрацией заявили о приостановлении блокировки автодорог и решили перейти к новому формату акций протеста.