"Євробляхери" згорнули протест і розблокували дороги

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Власники автомобілів з європейськими номерами завершили акцію протесту з блокування доріг, рух на дорогах здійснюється без обмежень. Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.

“Акції протестів учасників ГО „Авто Євро Сила“ завершились по всій Україні. Рух транспорту по автодорогах державного значення здійснюється без обмежень”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначили “Укравтодорі”, перекрита дорога лише поблизу міста Сміла. Там з 19 листопада триває акція протесту жителів на 198 км автодороги Н-01 Київ — Знам’янка (виїзд зі Сміли в напрямку Києва).

“Вимоги протестувальників — незгода з встановленими тарифами на газопостачання в Смілі. На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції”, — повідомили в “Укравтодорі”.

Нагадаємо, власники автомобілів з європейською реєстрацією заявили про призупинення блокування автодоріг і вирішили перейти до нового формату акцій протесту.

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