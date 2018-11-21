"Євробляхери" згорнули протест і розблокували дороги
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Власники автомобілів з європейськими номерами завершили акцію протесту з блокування доріг, рух на дорогах здійснюється без обмежень. Про це повідомляє прес-служба “Укравтодору”, передає УНН.
“Акції протестів учасників ГО „Авто Євро Сила“ завершились по всій Україні. Рух транспорту по автодорогах державного значення здійснюється без обмежень”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили “Укравтодорі”, перекрита дорога лише поблизу міста Сміла. Там з 19 листопада триває акція протесту жителів на 198 км автодороги Н-01 Київ — Знам’янка (виїзд зі Сміли в напрямку Києва).
“Вимоги протестувальників — незгода з встановленими тарифами на газопостачання в Смілі. На місці події забезпечення безпеки дорожнього руху та охорону громадського порядку здійснюють наряди працівників патрульної поліції”, — повідомили в “Укравтодорі”.
Нагадаємо, власники автомобілів з європейською реєстрацією заявили про призупинення блокування автодоріг і вирішили перейти до нового формату акцій протесту.