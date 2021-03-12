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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 52689 просмотра

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3 марта, 20:50 • 73515 просмотра

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Евровидение-2021: Беларусь пока не определилась относительно участия в конкурсе после дисквалификации песни

Евровидение-2021: Беларусь пока не определилась относительно участия в конкурсе после дисквалификации песни

Киев  •  УНН

 • 18130 просмотра

КИЕВ. 12 марта. УНН. Национальная телерадиокомпания Беларуси (Белтелерадиокомпания) пока не приняла окончательное решение по поводу участия страны в этом году в конкурсе песни “Евровидение”. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Белтелерадиокомпании, пишет УНН со ссылкой на местное государственное агентство БелТА.

Детали

“В настоящее время Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), правообладателя конкурса песни „Евровидение“. Как только будет принято окончательное решение о формате участия, Белтелерадиокомпания готова будет ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта”, — отмечается в сообщении белорусской телерадиокомпании.

Контекст

Европейский вещательный союз 11 марта принял решение о недопуске к участию в конкурсе “Евровидение” песни “Я научу тебя” группы “Галасы ЗМеста”, представляющей Беларусь, в ее нынешнем виде. Организаторы конкурса отметили, что анализ песни белорусских исполнителей показал, что она “ставит под сомнение неполитический характер конкурса”. Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам “Евровидения”. В противном случае в этом году Беларусь может быть дисквалифицирована.

9 марта Белтелерадиокомпания объявила о том, что Беларусь на международном песенном конкурсе “Евровидение” 2021 года представит группа “Галасы ЗМеста” с песней “Я научу тебя”, сама группа ранее неоднократно выступала с критикой протестов в стране, после публикации песни на ресурсах конкурса — она установила рекорд по количеству дизлайков.

Как писало беларусское издание TUT.BY о самой группе: “ансамбль исполняет язвительные песни о протестах, дворовых чатах, о Павле Латушко, Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и политической ситуации в Беларуси. Это ожидаемо вызвало реакцию в Сети”.

65-й по счету конкурс “Евровидение” должен был пройти с 12 по 16 мая 2020 года в концертном зале Ahoy в Роттердаме под слоганом “Откройся” (Open Up). 18 марта 2020 года Европейский вещательный союз принял решение отменить конкурс из-за пандемии коронавируса. Финал “Евровидения-2021” пройдет 22 мая в Роттердаме под прежним лозунгом.

Украину на конкурсе этого года будет представлять группа Go_A с песней “Шум”.

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