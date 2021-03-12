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Євробачення-2021: Білорусь поки не визначилася щодо участі у конкурсі після дискваліфікації пісні

Київ • УНН

 • 18137 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Національна телерадіокомпанія Білорусі (Бєлтелерадіокомпанія) поки не прийняла остаточне рішення з приводу участі країни в цьому році в конкурсі пісні “Євробачення”. Про це повідомили в п’ятницю у пресслужбі Бєлтелерадіокомпанії, пише УНН з посиланням на місцеве державне агентство БелТА.

Деталі

“В даний час Бєлтелерадіокомпанія знаходиться в безперервному діалозі з постійними службами Європейської мовної спілки (ЄМС), правовласника конкурсу пісні „Євробачення“. Як тільки буде прийнято остаточне рішення про формат участі, Бєлтелерадіокомпанія готова буде відповісти на всі питання, пов’язані з організацією цього проекту”, — наголошується в повідомленні білоруської телерадіокомпанії.

Контекст

Європейський мовний Союз-11 березня прийняв рішення про недопуск до участі в конкурсі “Євробачення” пісні “Я навчу тебе” гурту “Галаси ЗМєста”, який представляє Білорусь, в її нинішньому вигляді. Організатори конкурсу відзначили, що аналіз пісні білоруських виконавців показав, що вона “ставить під сумнів неполітичний характер конкурсу”. Союз також запропонував надіслати змінену версію композиції або вибрати нову, яка відповідає правилам “Євробачення”. В іншому випадку в цьому році Білорусь може бути дискваліфікована.

9 березня Бєлтелерадіокомпанія оголосила про те, що Білорусь на міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення” 2021 року представить гурт “Галаси ЗМєста” з піснею “Я навчу тебе”, сам гурт раніше неодноразово виступав з критикою протестів в країні, після публікації пісні на ресурсах конкурсу — вона встановила рекорд за кількістю дизлайків.

Як писало білоруське видання TUT.BY про сам гурт: “ансамбль виконує уїдливі пісні про протести, дворові чати, про Павла Латушко, Світлану Тіхановську, Марії Колєснікову та політичну ситуацію в Білорусі. Це очікувано викликало реакцію в Мережі”.

65-й за рахунком конкурс “Євробачення” повинен був пройти з 12 по 16 травня 2020 року в концертному залі Ahoy в Роттердамі під слоганом “Відкрийся” (Open Up). 18 березня 2020 року Європейський мовний союз прийняв рішення скасувати конкурс через пандемію коронавірусу. Фінал “Євробачення-2021” пройде 22 травня в Роттердамі під колишнім гаслом.

Україну на конкурсі цього року представлятиме гурт Go_A з піснею “Шум”.

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