Евро-2020: в Федерации футбола объяснили, что ждет нашу сборную

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104624 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110184 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146952 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142309 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135388 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127759 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169626 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118056 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141625 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
На Купянщине россияне убили мирного жителя

На Купянщине россияне убили мирного жителя

8 марта, 20:36 • 22895 просмотра
Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

Стармер обсудил с премьером Австралии участие его страны в "коалиции желающих" для поддержки Украины

8 марта, 20:56 • 34938 просмотра
Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

Покровский и Курский направления в эпицентре боевых действий - Генштаб ВСУ о ситуации на фронте

8 марта, 21:14 • 51396 просмотра
Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

Российский обстрел Дружковки: количество пострадавших и масштабы разрушений

8 марта, 22:28 • 56846 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 102456 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 134056 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 169626 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 179327 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 190259 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 247783 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 146951 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 103207 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 107573 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 110099 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 109534 просмотра
Актуальное
Евро-2020: в Федерации футбола объяснили, что ждет нашу сборную

Евро-2020: в Федерации футбола объяснили, что ждет нашу сборную

Киев  •  УНН

 • 9447 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В вторник 20 ноября завершился групповой раунд Лиги наций, по итогам которого сформировались дивизионы в этом турнире в следующем цикле и определился состав корзин перед жеребьевкой отборочных соревнований к Евро-2020. Об этом сообщает пресс-служба ФФУ, передает УНН.

“В Лиге наций-2020/2021 сборная Украины как победитель группы В1 выступать в Лиге А. Вместе с Украиной такое право имеют Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Дания и Швеция”, — уточнили в Федерации.

В ФФУ рассказали детали жеребьевки Евро-2020.

“Формирование групп квалификации чемпионата Европы-2020 состоится 2 декабря в Дублине. Перед жеребьевкой 55 сборных распределили по корзинам. В так называемую VIP-корзину UNL вошли победители групп Лиги А (это позволит участников Финала четырех поместить в группы из пяти сборных), в первую корзину — шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных. Эти 10 команд и возглавят отборочные группы Евро-2020. Национальные команды, которые будут занимать в рейтинге позиции с 11-й по 20-ю, войдут во вторую корзину, с 21-й по 30-ю — в третью, с 31-й по 40-ю — в четвертую, с 41-й по 50-ю — в пятую и с 51-й по 55-ю — в шестую.

Рейтинг Лиги наций вычисляют следующим образом: у победителей групп Лиги А будут номера 1-4, вторые команды — 5-8, третьи — 9-12, победители групп Лиги В — 13-16, вторые команды — 17-20 и т.д. Лучших среди тех, кто будет занимать идентичные места, в заочном конкурсе будут определять по очкам, разнице мячей, количеству забитых мячей, количеству забитых на выезде мячей, количеству побед, количеству выездных побед, очкам Fair Play, коэффициентам УЕФА.

Сборная Украины заняла 14-е место в рейтинге (первое в своей группе и второе в целом в Лиге В после Боснии). Таким образом, наша команда попала во вторую корзину”, — пояснили в ФФУ.

Корзина UNL

Швейцария, Португалия, Голландия, Англия

Корзина 1

Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина 2

Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 3

Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль

Корзина 4

Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия

Корзина 5

Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры

Корзина 6

Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино

В Федерации напомнили, что по решению исполкома УЕФА Украина и Россия не могут попасть в одну группу. Но поскольку команды оказались в одной корзине, этот пункт становится формальным.

Кроме того, в ФФУ объяснили, что если сборная Украины не пробьется на Евро-2020 по квалификации, то все равно есть запасной вариант в виде участия в плей-офф.

“Причем как победитель своей группы В1 в Лиге наций будет выступать в стыковых матчах именно Лиги В и к тому же полуфинал будет проводить на домашней арене.

Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября 2019 года, а матчи — 26-31 марта 2020 года. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы запланирована на 1 декабря 2019 года”, — добавили в Федерации.

Как писал УНН, ФФУ объявила конкурс на лучший гол 2018 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт

Обратиться по вопросам размещения рекламы