Евро-2020: в Федерации футбола объяснили, что ждет нашу сборную

“В Лиге наций-2020/2021 сборная Украины как победитель группы В1 выступать в Лиге А. Вместе с Украиной такое право имеют Швейцария, Португалия, Голландия, Англия, Бельгия, Франция, Испания, Италия, Босния и Герцеговина, Дания и Швеция”, — уточнили в Федерации.

В ФФУ рассказали детали жеребьевки Евро-2020.

“Формирование групп квалификации чемпионата Европы-2020 состоится 2 декабря в Дублине. Перед жеребьевкой 55 сборных распределили по корзинам. В так называемую VIP-корзину UNL вошли победители групп Лиги А (это позволит участников Финала четырех поместить в группы из пяти сборных), в первую корзину — шесть следующих по рейтингу Лиги наций сборных. Эти 10 команд и возглавят отборочные группы Евро-2020. Национальные команды, которые будут занимать в рейтинге позиции с 11-й по 20-ю, войдут во вторую корзину, с 21-й по 30-ю — в третью, с 31-й по 40-ю — в четвертую, с 41-й по 50-ю — в пятую и с 51-й по 55-ю — в шестую.

Рейтинг Лиги наций вычисляют следующим образом: у победителей групп Лиги А будут номера 1-4, вторые команды — 5-8, третьи — 9-12, победители групп Лиги В — 13-16, вторые команды — 17-20 и т.д. Лучших среди тех, кто будет занимать идентичные места, в заочном конкурсе будут определять по очкам, разнице мячей, количеству забитых мячей, количеству забитых на выезде мячей, количеству побед, количеству выездных побед, очкам Fair Play, коэффициентам УЕФА.

Сборная Украины заняла 14-е место в рейтинге (первое в своей группе и второе в целом в Лиге В после Боснии). Таким образом, наша команда попала во вторую корзину”, — пояснили в ФФУ.

Корзина UNL

Швейцария, Португалия, Голландия, Англия

Корзина 1

Бельгия, Франция, Испания, Италия, Хорватия, Польша

Корзина 2

Германия, Исландия, Босния и Герцеговина, Украина, Дания, Швеция, Россия, Австрия, Уэльс, Чехия

Корзина 3

Словакия, Турция, Ирландия, Северная Ирландия, Шотландия, Норвегия, Сербия, Финляндия, Болгария, Израиль

Корзина 4

Венгрия, Румыния, Греция, Албания, Черногория, Кипр, Эстония, Словения, Литва, Грузия

Корзина 5

Македония, Косово, Беларусь, Люксембург, Армения, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гибралтар, Фареры

Корзина 6

Латвия, Лихтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино

В Федерации напомнили, что по решению исполкома УЕФА Украина и Россия не могут попасть в одну группу. Но поскольку команды оказались в одной корзине, этот пункт становится формальным.

Кроме того, в ФФУ объяснили, что если сборная Украины не пробьется на Евро-2020 по квалификации, то все равно есть запасной вариант в виде участия в плей-офф.

“Причем как победитель своей группы В1 в Лиге наций будет выступать в стыковых матчах именно Лиги В и к тому же полуфинал будет проводить на домашней арене.

Жеребьевка плей-офф состоится 22 ноября 2019 года, а матчи — 26-31 марта 2020 года. Жеребьевка финального турнира чемпионата Европы запланирована на 1 декабря 2019 года”, — добавили в Федерации.

Как писал УНН, ФФУ объявила конкурс на лучший гол 2018 года.