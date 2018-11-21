Євро-2020: у Федерації футболу пояснили, що чекає на нашу збірну

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У вівторок 20 листопада завершився груповий раунд Ліги націй, за підсумками якого сформувалися дивізіони в цьому турнірі в наступному циклі та визначився склад кошиків перед жеребкуванням відбірних змагань до Євро-2020. Про це повідомляє прес-служба ФФУ, передає УНН.

"У Лізі націй-2020/2021 збірна України як переможець групи В1 виступатиме в Лізі А. Разом з Україною таке право мають Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія, Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Боснія і Герцеговина, Данія та Швеція", - уточнили в Федерації.

У ФФУ розповіли деталі жеребкування Євро-2020.

"Формування груп кваліфікації чемпіонату Європи-2020 відбудеться 2 грудня в Дубліні. Перед жеребкуванням 55 збірних розподілили по кошиках. До так званого VIP-кошика UNL увійшли переможці груп Ліги А (це дозволить учасників Фіналу чотирьох помістити в групи з п’яти збірних), до першого кошика — шість наступних за рейтингом Ліги націй збірних. Ці 10 команд і очолять відбірні групи Євро-2020. Національні команди, що матимуть у рейтингу позиції з 11-ї по 20-у, увійдуть до другого кошика, із 21-ї по 30-у — до третього, із 31-ї по 40-у — до четвертого, із 41-ї по 50-у — до п'ятого та з 51-ї по 55-у — до шостого.

Загальний рейтинг Ліги націй вираховують наступним чином: переможці груп Ліги А матимуть номери 1-4, другі команди — 5-8, треті — 9-12, переможці груп Ліги В — 13-16, другі команди — 17-20 тощо. Найліпших серед тих, хто посідатиме ідентичні місця, у заочному конкурсі визначатимуть за очками, різницею м'ячів, кількістю забитих м'ячів, кількістю забитих на виїзді м'ячів, кількістю перемог, кількістю виїзних перемог, очками Fair Play, коефіцієнтом УЄФА.

Збірна України посіла 14-е місце в рейтингу (перше у своїй групі й друге загалом у Лізі В після Боснії). Таким чином, наша команда потрапила до другого кошика", - пояснили в ФФУ.

Кошик UNL

Швейцарія, Португалія, Голландія, Англія

Кошик 1

Бельгія, Франція, Іспанія, Італія, Хорватія, Польща

Кошик 2

Німеччина, Ісландія, Боснія і Герцеговина, Україна, Данія, Швеція, Росія, Австрія, Уельс, Чехія

Кошик 3

Словаччина, Туреччина, Ірландія, Північна Ірландія, Шотландія, Норвегія, Сербія, Фінляндія, Болгарія, Ізраїль

Кошик 4

Угорщина, Румунія, Греція, Албанія, Чорногорія, Кіпр, Естонія, Словенія, Литва, Грузія

Кошик 5

Македонія, Косово, Білорусь, Люксембург, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Молдова, Гібралтар, Фарери

Кошик 6

Латвія, Ліхтенштейн, Андорра, Мальта, Сан-Марино

У Федерації нагадали, що за рішенням виконкому УЄФА Україна та Росія не можуть потрапити до однієї групи. Але оскільки команди опинилися в одному кошику, цей пункт стає формальним.

Крім того, у ФФУ пояснили, що якщо збірна України не проб'ється на Євро-2020 через кваліфікацію, то все одно має запасний варіант у вигляді участі в плей-офф.

"Причому як переможець своєї групи В1 у Лізі націй виступатиме у стикових матчах саме Ліги В й до того ж півфінал проводитиме на домашній арені.

Жеребкування плей-офф відбудеться 22 листопада 2019 року, а матчі — 26-31 березня 2020 року. Жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи заплановано на 1 грудня 2019 року", - додали у Федерації.

Як писав УНН, ФФУ оголосила конкурс на найкращий гол 2018 року.

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