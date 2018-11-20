ФФУ визначить найкращий гол 2018 року: вболівальників закликали голосувати
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Федерація футболу України запропонувала вболівальникам визначитися із кращим голом 2018 року. Про це ФФУ повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook, передає УНН.
“Підготовка до третього щорічного нагородження найкращих в українському футболі — церемонії „Футбольні зірки України 2018“ у розпалі. Традиційно однією з номінацій буде відзнака „Найкращий гол року“. Пропонуємо вболівальникам активно долучитися, запропонувавши топ-10 голів-претендентів, серед яких буде обрано трійку номінантів на звання переможця”, — йдеться у повідомленні.
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У конкурсі беруть участь усі голи, забиті у 2018 році футболістами та футболістками українських клубів або збірних. Збір пропозицій уже розпочався. Він триватиме на сторінці ФФУ у Facebook до 23 листопада 2018 року включно.
"З усіх запропонованих голів буде обрано 10 найкращих відповідно до пропозицій вболівальників та кількості лайків.
Експертна комісія визначить трійку голів-претендентів, які увійдуть у номінацію та будуть виставлені на смс-голосування під час трансляції церемонії у прямому ефірі”, — пояснили у ФФУ.
Як писав УНН, у футбольних заходах ФФУ взяли участь тисячі українських військових.