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ФФУ определит лучший гол 2018 года: болельщиков призвали голосовать

ФФУ определит лучший гол 2018 года: болельщиков призвали голосовать

Киев  •  УНН

 • 12439 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Федерация футбола Украины предложила болельщикам определиться с лучшим голом 2018 года. Об этом ФФУ сообщила на своей официальной странице в Facebook, передает УНН.

“Подготовка к третьему ежегодному награждению лучших в украинском футболе — церемонии „Футбольные звезды Украины 2018“ в разгаре. Традиционно одной из номинаций будет награда „Лучший гол года“. Предлагаем болельщикам активно приобщиться, предложив топ-10 голов-претендентов, среди которых будет избрана тройка номинантов на звание победителя”, — говорится в сообщении.

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В конкурсе участвуют все голы, забитые в 2018 году футболистами и футболистками украинских клубов или сборных. Сбор предложений уже начался. Он продлится на странице ФФУ в Facebook до 23 ноября 2018 года включительно.

"Со всех предложенных голов будет выбрано 10 лучших в соответствии с предложениями болельщиков и количества лайков.

Экспертная комиссия определит тройку голов-претендентов, которые войдут в номинацию и будут выставлены на смс-голосование во время трансляции церемонии в прямом эфире", — пояснили в ФФУ.

Как писал УНН, в футбольных мероприятиях ФФУ приняли участие тысячи украинских военных.

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