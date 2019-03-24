Евро-2020: представлен талисман-маскот турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. Талисманом чемпионата Европы по футболу 2020 года стал мальчик Скиллзи. Презентация символа соревнований прошла в Амстердаме в воскресенье перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между командами Нидерландов и Германии, сообщается в пресс-релизе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), передает УНН со ссылкой также на официальный сайт предстоящего турнира.
Отмечается, что в церемонии представления приняли участие фристайлеры Лив Кук и Тобиас Бекс. Вместе с ними Скиллзи продемонстрировал технику 55 тысячам зрителей, которые пришли на матч Нидерланды — Германия.
“Нам выпала особенная возможность показать красоту фристайла и уличного футбола болельщикам со всей Европы. В парке или на турнире мирового уровня, футбол или фристайл — это самовыражение при помощи футбольного мяча”, — сказала Кук.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург и Баку.