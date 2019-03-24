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Євро-2020: презентовано талісман-маскот турніру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Талісманом чемпіонату Європи з футболу 2020 року став хлопчик Скіллзі. Презентація символу змагань пройшла в Амстердамі в неділю перед матчем відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020 між командами Нідерландів та Німеччини, повідомляється в прес-релізі Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА), передає УНН з посиланням також на офіційний сайт майбутнього турніру.

Євро-2020: презентовано талісман-маскот турніру

Відзначається, що в церемонії представлення взяли участь фрістайлери Лів Кук і Тобіас Бекс. Разом з ними Скіллзі продемонстрував техніку 55 тисячам глядачів, які прийшли на матч Нідерланди — Німеччина.

“Нам випала особлива можливість показати красу фрістайлу та вуличного футболу уболівальникам зі всієї Європи. В парку або на турнірі світового рівня, футбол або фристайл — це самовираження за допомогою футбольного м’яча”, — сказала Кук.

Чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня 2020 року. Фінальна частина змагань в зв’язку з 60-річним ювілеєм турніру відбудеться в 12 європейських містах. У число міст, які прийматимуть турнір, також увійшли Дублін, Глазго, Лондон, Амстердам, Більбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест, Санкт-Петербург і Баку.

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