єВідновлення в "Дії" не будет работать более суток: названа причина
Киев • УНН
Услуга єВідновлення в "Дії" будет недоступна с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля. Это связано с обновлением функционала Реестра поврежденного и уничтоженного имущества для добавления новых сервисов.
Согласно официальному объяснению, специалисты совершенствуют один из функционалов Реестра. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Дія".
Детали
Услуга єВідновлення в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля.
Будем обновлять функционал Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит добавить новые сервисы, чтобы єВідновлення стало еще удобнее.
В сервисе обещают, как только все заработает, пользователям сразу будет сообщено.
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