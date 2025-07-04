єВідновлення в "Дії" не будет работать более суток: названа причина

Согласно официальному объяснению, специалисты совершенствуют один из функционалов Реестра. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Дія".

Детали

Услуга єВідновлення в приложении и на портале не будет работать с 8:00 5 июля до 18:00 6 июля. - сообщает сервис "Дія" на своей странице в соцсети.

Будем обновлять функционал Реестра поврежденного и уничтоженного имущества. Это позволит добавить новые сервисы, чтобы єВідновлення стало еще удобнее. - говорится в сообщении.

В сервисе обещают, как только все заработает, пользователям сразу будет сообщено.

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