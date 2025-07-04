єВідновлення у "Дії" не працюватиме понад добу: названо причину

Згідно з офіційним поясненням, фахівці вдосконалюють один з функціоналів Реєстру в "Дії". Передає УНН із посиланням на пресслужбу "Дія".

Деталі

Послуга єВідновлення в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня. - повідомляє сервіс "Дія" на своїй сторінці у соцмережі.

Оновлюватимемо функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб єВідновлення стало ще зручнішим. - ідеться у дописі.

У сервісі обіцяють, Щойно все запрацює, кооистувачам одразу буде повідомлено.

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