єВідновлення у "Дії" не працюватиме понад добу: названо причину
Київ • УНН
Послуга єВідновлення в "Дії" буде недоступна з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня. Це пов'язано з оновленням функціоналу Реєстру пошкодженого та знищеного майна для додавання нових сервісів.
Згідно з офіційним поясненням, фахівці вдосконалюють один з функціоналів Реєстру в "Дії". Передає УНН із посиланням на пресслужбу "Дія".
Деталі
Послуга єВідновлення в застосунку та на порталі не працюватиме з 8:00 5 липня до 18:00 6 липня.
Оновлюватимемо функціонал Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дасть змогу додати нові сервіси, щоб єВідновлення стало ще зручнішим.
У сервісі обіцяють, Щойно все запрацює, кооистувачам одразу буде повідомлено.
У "Дії" нова послуга для водіїв: дозволяє швидко замінити техпаспорт30.06.25, 16:11 • 1058 переглядiв