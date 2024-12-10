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Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

Есть риски блокирования границы со стороны польских фермеров - Минагро

Киев  •  УНН

 • 5868 просмотра

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Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах. Минагро предупреждает о рисках новых блокировок границы в связи с предстоящими выборами в Польше.

Украина стала заложницей внутриполитических дискуссий в Польше, где украинская продукция используется как инструмент в спорах, хотя никаких претензий к ней нет. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на конференции, передает журналист УНН.

Если мы посмотрим на требования польских протестующих, особенно на крайние, то там нет абсолютно ничего об украинской продукции. Во всех требованиях, там только по внутренней политике Польши или ЕС. Мы являемся заложниками. Просто используют этот фактор, поэтому никакой претензии к украинской продукции нет и быть не может

- сказал Высоцкий.

По его словам, Украину используют во внутриполитических дискуссиях и будут продолжать это делать.

"Риски блокирования границы есть, в них снова будут выборы весной", - добавил он.

Напомним

Последний раз, польские фермеры блокировали границу 23 ноября, из-за внутриполитических проблем Польши.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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