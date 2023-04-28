ЕСПЧ обязал рф оплатить Грузии многомиллионные компенсации из-за агрессии в 2008 году

Детали

Сообщается, что Большая палата Европейского суда по правам человека рассмотрела вопрос о справедливой компенсации по делу «Грузия против россии».

Суд постановил, что статья 41 Конвенции применима к настоящему делу в отношении жертв административной практики убийств мирных жителей в грузинских селах Южной Осетии и в «буферных зонах», пострадавших от поджогов и разграбления домов в «буферной зоне», пострадавших от административной практики пыток гражданских и военнопленных, произвольного лишения свободы в подвалах так называемого «Министерства внутренних дел Южной Осетии» в Цхинвале примерно с 10 по 27 августа 2008 года, мародёрства, политики препятствия возращению грузин в их дома в Южной Осетии и Абхазии, отсутствия адекватного и эффективного расследование обстоятельств смерти.

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ЕСПЧ решил, что россия должна выплатить Грузии в течение трех месяцев 3 250 000 евро в связи с по меньшей мере 50 жертвами гражданских убийств в грузинских селах Южной Осетии и в «буферной зоне», а также несоблюдением своих процессуальных обязательств по проведению надлежащего и эффективного расследование этих убийств.

Также суд постановил, что рф должна выплатить Грузии в течение трех месяцев 2 697 500 евро в качестве моральной компенсации по меньшей мере 166 потерпевшим от административной практики бесчеловечного и унижающего достоинство обращения и произвольного задержания гражданских лиц Грузии, удерживаемых в подвалах «МВД Южной Осетии» в Цхинвале примерно с 10 по 27 августа 2008 года.

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Кроме того, суд постановил, что рф в течение трех месяцев должна выплатить 640 000 евро моральной компенсации из-за вреда, причиненного группе из не менее 16 жертв административной практики пыток грузинских военнопленных, задержанных в Цхинвале в период с 8 по 17 августа 2008 года.

Также рф должна выплатить в течение трех месяцев 115 000 000 евро в качестве компенсации морального вреда пострадавшей группе из не менее 23 000 жертв административной практики воспрепятствования возвращению граждан Грузии в свои дома в Южной Осетии и Абхазии.

Еще одна сума в 8 240 000 евро присуждается за ущерб, понесенный группой из не менее 412 потерпевших в результате неспособности правительства-ответчика выполнять свое процессуальное обязательство по проведению надлежащего и эффективного расследования смертей, произошедших в активную фазу боевых действий.

Суд также отклонил девятью голосами против восьми остальную часть заявлений.