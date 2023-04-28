ЄСПЛ зобов'язав рф сплатити Грузії багатомільйонні компенсації через агресію в 2008 році
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Європейський суд із прав людини зобов'язав росію сплатити Грузії багатомільйонні компенсації за порушення прав грузинів унаслідок російської збройної агресії у 2008 році, пише УНН із посиланням на інформацію на сайті суду.
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Повідомляється, що Велика палата Європейського суду з прав людини розглянула питання про справедливу компенсацію у справі «Грузія проти росії».
Суд постановив, що стаття 41 Конвенції може бути застосована до цієї справи щодо жертв адміністративної практики вбивств мирних жителів у грузинських селах Південної Осетії та в «буферних зонах», постраждалих від підпалів і розграбування будинків у «буферній зоні», постраждалих від адміністративної практики тортур цивільних і військовополонених, довільного позбавлення волі в підвалах так званого «Міністерства внутрішніх справ Південної Осетії» у Цхінвалі приблизно з 10 по 27 серпня 2008 року, мародерства, політики перешкоджання поверненню грузинів до їхніх домівок у Південній Осетії та Абхазії, відсутності адекватного та ефективного розслідування обставин смерті.
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ЄСПЛ вирішив, що росія повинна виплатити Грузії протягом трьох місяців 3 250 000 євро у зв'язку з щонайменше 50 жертвами цивільних убивств у грузинських селах Південної Осетії і в «буферній зоні», а також недотриманням своїх процесуальних зобов'язань щодо проведення належного та ефективного розслідування цих убивств.
Також суд постановив, що рф повинна виплатити Грузії протягом трьох місяців 2 697 500 євро як моральну компенсацію щонайменше 166 потерпілим від адміністративної практики нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження і довільного затримання цивільних осіб Грузії, яких утримували в підвалах «МВС Південної Осетії» в Цхінвалі приблизно з 10 по 27 серпня 2008 року.
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Окрім того, суд постановив, що рф протягом трьох місяців повинна виплатити 640 000 євро моральної компенсації через шкоду, заподіяну групі з щонайменше 16 жертв адміністративної практики катувань грузинських військовополонених, затриманих у Цхінвалі в період із 8 до 17 серпня 2008 року.
Також рф повинна виплатити протягом трьох місяців 115 000 000 євро як компенсацію моральної шкоди постраждалій групі з щонайменше 23 000 жертв адміністративної практики перешкоджання поверненню громадян Грузії до своїх домівок у Південній Осетії та Абхазії.
Ще одна сума в 8 240 000 євро присуджується за шкоду, якого зазнала група зі щонайменше 412 потерпілих унаслідок нездатності уряду-відповідача виконувати своє процесуальне зобов'язання щодо проведення належного та ефективного розслідування смертей, що сталися в активну фазу бойових дій.
Суд також відхилив дев'ятьма голосами проти восьми іншу частину заяв.