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ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

Киев • УНН

 • 15852 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) решил не применять срочные меры для защиты храмов Православной церкви Украины (ПЦУ) в оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на решение суда по 1 сентября.

ЕСПЧ решил не применять срочные меры для защиты храмов ПЦУ в оккупированном Крыму

“Суд решил отклонить запросы, выходящие за рамки применения статьи 39 (временные меры) регламента суда, поскольку они не вызывали риск серьезного и непоправимого вреда. Суд удовлетворяет такие запросы только в исключительных случаях, когда заявители столкнулись бы с реальным риском необратимого вреда”, — говорится в сообщении суда.

Как пишет издание “Крым.Реалии”, ранее ЕСПЧ обратился к российским властям за притеснения ПЦУ в Крыму.

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Российские власти в Крыму направила предписание об “освобождении помещений” Кафедрального собора святых равноапостольных Владимира и Ольги в Симферополе, в котором проходили богослужения УПЦ Киевского патриархата (ныне ПЦУ).

В Министерстве имущества Крыма объяснили требование покинуть здание Кафедрального собора в Симферополе окончанием срока действия договора с епархией УПЦ КП, которая перешла в созданную Православную церковь Украины.

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Подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. Сторона защиты намеревалась подать заявление о пересмотре решения суда. Митрополиту Крымской епархии ПЦУ Клименту российские судебные приставы вручили постановление о сносе храма в Евпатории.

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