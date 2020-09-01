ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення суду за 1 вересня.
“Суд вирішив відхилити запити, що виходять за рамки застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не спричиняли ризик серйозної та непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризик незворотньої шкоди”, — йдеться в повідомленні суду.
Як пише видання “Крим.Реалії”, раніше ЄСПЛ звернувся до російської влади через утиски ПЦУ в Криму.
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Російська влада в Криму направила припис про “звільнення приміщень” Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).
У Міністерстві майна Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.
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Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.