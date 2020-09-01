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ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів Православної церкви України (ПЦУ) в окупованому Криму. Про це повідомляє УНН із посиланням на рішення суду за 1 вересня.

ЄСПЛ вирішив не застосовувати термінових заходів для захисту храмів ПЦУ в окупованому Криму

“Суд вирішив відхилити запити, що виходять за рамки застосування правила 39 (тимчасові заходи) регламенту суду, оскільки вони не спричиняли ризик серйозної та непоправної шкоди. Суд задовольняє такі запити тільки у виняткових випадках, коли заявники зіткнулися б з реальним ризик незворотньої шкоди”, — йдеться в повідомленні суду.

Як пише видання “Крим.Реалії”, раніше ЄСПЛ звернувся до російської влади через утиски ПЦУ в Криму.

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Російська влада в Криму направила припис про “звільнення приміщень” Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату (нині ПЦУ).

У Міністерстві майна Криму пояснили вимогу покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

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Підконтрольний Росії Євпаторійський міський суд зобов’язав Православну церкву України знести храм в Євпаторії. Сторона захисту мала намір подати заяву про перегляд рішення суду. Митрополиту Кримської єпархії ПЦУ Клименту російські судові пристави вручили постанову про знесення храму в Євпаторії.

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