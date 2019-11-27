ЕСПЧ в 2020 году может принять к рассмотрению жалобы россиян к властям Украины - Минюст РФ

“Мы (Минюст России) готовимся к участию в качестве третьей стороны в жалобах, которые, возможно, будут коммуницированы (приняты к рассмотрению) от граждан РФ против украинских властей”, — сообщил он, выступая в ходе круглого стола “О правоприменительной практике и совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы защиты прав и законных интересов российских граждан за рубежом”, организованного комитетом по международным делам Совета Федерации.

Федоров не уточнил, о чем говорится в жалобах. “Мы надеемся, что это (принятие Европейским судом жалоб к рассмотрению) уже будет в 2020 году. Мероприятия активизируются, и тогда будем выступать в качестве третьей стороны”, — сказал представитель министерства.

Он напомнил, что Минюст уже выступает в качестве третьей стороны при рассмотрении жалоб, поданных в Страсбургский суд, связанных с прибалтийскими событиями, начиная с дела партизана Василия Кононова.

Как сообщал УНН ранее, Минюст РФ заявил, что Украина и Грузия — “фронтмены выступлений в ЕСПЧ против Москвы”.