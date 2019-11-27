ЄСПЛ в 2020 році може прийняти до розгляду скарги росіян до влади України - Мін'юст РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) вже в наступному році може прийняти до розгляду скарги громадян РФ до влади України. Про це повідомив керівник апарату уповноваженого Російської Федерації при ЄСПЛ Андрій Федоров, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ми (Мін’юст Росії) готуємося до участі в якості третьої сторони в скаргах, які, можливо, будуть комуніковані (прийняті до розгляду) від громадян РФ проти української влади”, — повідомив він, виступаючи в ході круглого столу “Про правозастосовчі практики і вдосконалення законодавства, що регулює питання захисту прав і законних інтересів російських громадян за кордоном”, організованого комітетом з міжнародних справ Ради Федерації.
Федоров не уточнив, про що йдеться в скаргах. “Ми сподіваємося, що це (прийняття Європейським судом скарг до розгляду) вже буде в 2020 році. Заходи активізуються, і тоді будемо виступати в якості третьої сторони”, — сказав представник міністерства.
Він нагадав, що Мін’юст уже виступає як третя сторона при розгляді скарг, поданих до Страсбурзького суду, пов’язаних з прибалтійськими подіями, починаючи зі справи партизана Василя Кононова.
Як передавав УНН раніше, мін’юст РФ заявив, що Україна та Грузія — “фронтмени виступів у ЄСПЛ проти Москви”.