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ЕСПЧ принял новую жалобу Украины против россии

ЕСПЧ принял новую жалобу Украины против россии

Киев • УНН

 • 104007 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению новую жалобу Украины против россии. Об этом говорится в распространенном релизе ЕСПЧ, пишет УНН.

Цитата

«Межгосударственное дело "Украина против россии (X)" (заявление № 11055/22) касается утверждений правительства Украины о массовых и грубых нарушениях прав человека, совершенных российской федерацией в ходе военных операций на территории Украины с 24 февраля 2022 года. 23 июня 2022 года Европейский суд по правам человека получил заполненную форму заявления по данному делу. Председатель Суда назначил дело к рассмотрению в Четвертой секции и уведомил о заявлении государство-ответчик», - сказано в релизе.

Детали

Как отмечается, включая это дело, в настоящее время на рассмотрении Суда находятся пять межгосударственных жалоб, поданных Украиной против российской федерации.

Также в Суде находится около 8500 индивидуальных заявлений, связанных с событиями в Крыму, восточной Украине и Азовском море.

Напомним

23 июня Министерство юстиции Украины сообщило о том, что подало новый иск против россии в Европейский суд по правам человека.

В иске Украина обвиняет российские власти в нарушениях Европейской конвенции по правам человека в связи с незаконным вторжением на суверенную территорию Украины. В частности, нарушении права на жизнь (статья 2), запрета пыток (статья 3), права на свободу и неприкосновенность (статья 5), права на уважение к частной и семейной жизни (статья 8), права на свободу мнения и выражения (статья 9 и 10), свободу собраний и ассоциаций (статья 11) и право на защиту собственности (ст. 1 Протокола 1).

Заявление Украины направлено на скорейшее прекращение ужасающих и массовых нарушений прав человека, которое совершает россия, и подано в интересах как физических, так и юридических лиц, пострадавших в результате захватнических действий россии в Украине.

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