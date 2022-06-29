ЄСПЛ прийняв нову скаргу України проти росії

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«Міждержавна справа "Україна проти росії (X)” (заява № 11055/22) стосується тверджень уряду України щодо масових та грубих порушень прав людини, скоєних російською федерацією під час військових операцій на території України з 24 лютого 2022 року. 23 червня 2022 року Європейський суд з прав людини отримав заповнену форму заяви у цій справі. Голова Суду призначив справу до розгляду у Четвертій секції та повідомив про заяву державу-відповідач», - сказано у релізі.

Деталі

Як зазначається, включно з цією справою, наразі на розгляді Суду перебувають п'ять міждержавних скарг, поданих Україною проти російської федерації.

Також у Суді перебуває близько 8500 індивідуальних заяв, пов'язаних із подіями у Криму, східній Україні та Азовському морі.

Нагадаємо

23 червня Міністерство юстиції України повідомило про те, що подало новий позов проти росії до Європейського суду з прав людини.

У позові Україна звинувачує російську владу в порушеннях Європейської конвенції з прав людини у зв'язку з незаконним вторгненням на суверенну територію України. Зокрема, порушення права на життя (стаття 2), заборони тортур (стаття 3), права на свободу та недоторканність (стаття 5), права на повагу до приватного та сімейного життя (стаття 8), права на свободу думки та висловлювання (стаття 9 та 10), свободу зборів та асоціацій (стаття 11) та право на захист власності (ст. 1 Протоколу 1).

Заява України спрямована на якнайшвидше припинення жахливих та масових порушень прав людини, яке чинить росія, та подано на користь як фізичних, так і юридичних осіб, які постраждали внаслідок загарбницьких дій росії в Україні.