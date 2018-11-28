ЕСПЧ не получил обращение от Украины о задержанных моряках
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Европейский суд по правам человека по состоянию на 16:30 28 декабря не получил обращение Министерства юстиции Украины с требованием принять решение об освобождении захваченных россиянами украинских моряков в Керченском проливе. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ЕСПЧ.
"По нашей информации, реестр (суда - ред.) пока не получил запрос, о котором идет речь", - ответили в суде на вопрос журналиста относительно украинского обращения.
Напомним, в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина обратилась от имени правительства в ЕСПЧ с требованием применить 39 правило - немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории Российской Федерации.
Также сегодня стало известно, что министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием принять решение об освобождении захваченных россиянами украинских моряков в Керченском проливе.