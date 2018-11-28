ЕСПЧ не получил обращение от Украины о задержанных моряках

"По нашей информации, реестр (суда - ред.) пока не получил запрос, о котором идет речь", - ответили в суде на вопрос журналиста относительно украинского обращения.



Напомним, в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина обратилась от имени правительства в ЕСПЧ с требованием применить 39 правило - немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории Российской Федерации.



Также сегодня стало известно, что министерство юстиции Украины обратилось в Европейский суд по правам человека с требованием принять решение об освобождении захваченных россиянами украинских моряков в Керченском проливе.