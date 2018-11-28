ЄСПЛ не отримав звернення від України про затриманих моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Європейський суд з прав людини станом на 16:30 28 грудня не отримав звернення Міністерства юстиції України з вимогою ухвалити рішення про звільнення захоплених росіянами українських моряків у Керченській протоці. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в ЄСПЛ.
"Згідно з нашою інформацією, реєстр (суду – ред.) поки що не отримав запит, про який йде мова", - відповіли в Суді на питання журналіста щодо українського звернення.
Нагадаємо, у середу міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна звернулась від імені уряду до ЄСПЛ з вимогою застосувати 39 правило – негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян на території Російської Федерації.
Також сьогодні стало відомо, що міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини з вимогою ухвалити рішення про звільнення захоплених росіянами українських моряків у Керченській протоці.