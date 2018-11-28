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Україна звернулася до ЄСПЛ стосовно звільнення українських моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Міністерство юстиції України звернулося до Європейського суду з прав людини з вимогою ухвалити рішення про звільнення захоплених росіянами українських моряків у Керченській протоці. Про це повідомив на засіданні уряду міністр юстиції Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.

Україна звернулася до ЄСПЛ стосовно звільнення українських моряків

"Ми звернулися від імені уряду до ЄСПЛ з вимогою застосувати 39 правило – це негайне рішення щодо звільнення незаконно захоплених українських громадян на території Російської Федерації", - сказав він.

Як повідомляв УНН, Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР. 

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