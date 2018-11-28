Украина обратилась в ЕСПЧ об освобождении украинских моряков

"Мы обратились от имени правительства в ЕСПЧ с требованием применить 39 правило - это немедленное решение об освобождении незаконно захваченных украинских граждан на территории Российской Федерации", - сказал он.



Как сообщал УНН, Украина готовит заявление в Европейский суд по правам человека по защите прав украинских военных моряков, захваченных 25 ноября Российской Федерацией.



25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.



26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.