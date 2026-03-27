ЕСПЧ признал жалобы на блокировку российских интернет-сервисов в Украине неприемлемыми

Киев • УНН

 • 868 просмотра

Суд отклонил жалобы пользователей относительно ограничения доступа к ВКонтакте и Яндекс. Санкции признаны необходимыми для защиты нацбезопасности от пропаганды РФ.

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу "Бояров и другие против Украины", признав жалобы пользователей на блокировку российских сервисов неприемлемыми. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины, пишет УНН.

Четверо заявителей пытались оспорить санкции, введенные Указом Президента Украины в 2017 году, которые ограничили доступ к платформам "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru и "Яндекс". Они утверждали, что это нарушает их право на свободу выражения мнений и является вмешательством в частную жизнь

- говорится в сообщении.

Отмечается, что санкции были введены для защиты национальной безопасности. На платформах действовало более 870 идентифицированных антиукраинских сообществ с общей аудиторией около 9,5 млн пользователей, которые использовались для распространения пропаганды, сбора персональных данных и информации о местонахождении украинских военных.

ЕСПЧ отметил, что ограничения были направлены не на пользователей, а на юридические лица — владельцев платформ, которые использовались как инструмент информационного влияния. Более того, Суд подчеркнул, что на рынке есть многочисленные глобальные сервисы, функционально аналогичные заблокированным, а пользователи имели техническую возможность доступа к ресурсам через VPN без риска юридической ответственности в Украине.

ЕСПЧ фактически признал, что информационная составляющая современного конфликта является правово значимым обстоятельством. Государство имеет право реагировать на такие угрозы, в частности путем ограничения работы цифровых платформ, которые могут использоваться как инструмент влияния. Неудобства, которые безусловно испытали пользователи, являются следствием, а не целью санкций. Разница принципиальна с точки зрения конвенционного права

- отметила Уполномоченная по делам Европейского суда по правам человека Маргарита Сокоренко.

В Минюсте отметили, что такое решение подтверждает право Украины защищать информационное пространство, обеспечивать национальные интересы и реагировать на угрозы безопасности в условиях гибридной войны.

Суд также признал, что ограничение доступа к российским платформам в контексте вооруженного конфликта является пропорциональной и необходимой мерой для предотвращения информационных угроз и защиты граждан.

Ольга Розгон

ОбществоПолитика
российская пропаганда
Санкции
Социальная сеть
Война в Украине
Министерство юстиции Украины
Украина