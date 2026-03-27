$43.880.0150.610.24
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+17°
1.9м/с
38%
745мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Андрій Сибіга
Кая Каллас
Марко Рубіо
Сергій Марченко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Харківська область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Павло Зібров розкрив свій секрет густих вусів - рецепт від народного артиста України13:02 • 5798 перегляди
Різ Візерспун відзначила ювілей у колі родини - яскраві кадри зі святкуванняVideo11:30 • 14013 перегляди
Елтон Джон відсвяткував 79-річчя та отримав зворушливе привітання від чоловікаVideo26 березня, 15:55 • 28445 перегляди
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto26 березня, 11:31 • 83114 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 53379 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Шахед-136
Опалення

ЄСПЛ визнав скарги на блокування російських інтернет-сервісів в Україні неприйнятними

Київ • УНН

 • 1024 перегляди

Суд відхилив скарги користувачів щодо обмеження доступу до ВКонтакте та Яндекс. Санкції визнано необхідними для захисту нацбезпеки від пропаганди РФ.

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Бояров та інші проти України", визнавши скарги користувачів на блокування російських сервісів неприйнятними. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.

Четверо заявників намагалися оскаржити санкції, запроваджені Указом Президента України у 2017 році, які обмежили доступ до платформ "ВКонтакте", "Однокласники", Mail.ru та "Яндекс". Вони стверджували, що це порушує їхнє право на свободу вираження поглядів та становить втручання у приватне життя

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що санкції були введені для захисту національної безпеки. На платформах діяло понад 870 ідентифікованих антиукраїнських спільнот із загальною аудиторією близько 9,5 млн користувачів, які використовувалися для поширення пропаганди, збору персональних даних та інформації про розташування українських військових.

ЄСПЛ зазначив, що обмеження були спрямовані не на користувачів, а на юридичні особи — власників платформ, які використовувалися як інструмент інформаційного впливу. Більше того, Суд підкреслив, що на ринку є численні глобальні сервіси, функціонально аналогічні заблокованим, а користувачі мали технічну можливість доступу до ресурсів через VPN без ризику юридичної відповідальності в Україні.

ЄСПЛ фактично визнав, що інформаційна складова сучасного конфлікту є правово значущою обставиною. Держава має право реагувати на такі загрози, зокрема шляхом обмеження роботи цифрових платформ, які можуть використовуватися як інструмент впливу. Незручності, яких безумовно зазнали користувачі, є наслідком, а не метою санкцій. Різниця принципова з точки зору конвенційного права

- зазначила Уповноважена у справах Європейського суду з прав людини Маргарита Сокоренко.

У Мін’юсті зауважили, що таке рішення підтверджує право України захищати інформаційний простір, забезпечувати національні інтереси та реагувати на загрози безпеці в умовах гібридної війни.

Суд також визнав, що обмеження доступу до російських платформ у контексті збройного конфлікту є пропорційним і необхідним заходом для запобігання інформаційним загрозам та захисту громадян.

Ольга Розгон

СуспільствоПолітика
російська пропаганда
Санкції
Соціальна мережа
Війна в Україні
Міністерство юстиції України
Україна