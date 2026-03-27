ЄСПЛ визнав скарги на блокування російських інтернет-сервісів в Україні неприйнятними
Київ • УНН
Суд відхилив скарги користувачів щодо обмеження доступу до ВКонтакте та Яндекс. Санкції визнано необхідними для захисту нацбезпеки від пропаганди РФ.
Європейський суд з прав людини ухвалив рішення у справі "Бояров та інші проти України", визнавши скарги користувачів на блокування російських сервісів неприйнятними. Про це повідомляє Міністерство юстиції України, пише УНН.
Четверо заявників намагалися оскаржити санкції, запроваджені Указом Президента України у 2017 році, які обмежили доступ до платформ "ВКонтакте", "Однокласники", Mail.ru та "Яндекс". Вони стверджували, що це порушує їхнє право на свободу вираження поглядів та становить втручання у приватне життя
Зазначається, що санкції були введені для захисту національної безпеки. На платформах діяло понад 870 ідентифікованих антиукраїнських спільнот із загальною аудиторією близько 9,5 млн користувачів, які використовувалися для поширення пропаганди, збору персональних даних та інформації про розташування українських військових.
ЄСПЛ зазначив, що обмеження були спрямовані не на користувачів, а на юридичні особи — власників платформ, які використовувалися як інструмент інформаційного впливу. Більше того, Суд підкреслив, що на ринку є численні глобальні сервіси, функціонально аналогічні заблокованим, а користувачі мали технічну можливість доступу до ресурсів через VPN без ризику юридичної відповідальності в Україні.
ЄСПЛ фактично визнав, що інформаційна складова сучасного конфлікту є правово значущою обставиною. Держава має право реагувати на такі загрози, зокрема шляхом обмеження роботи цифрових платформ, які можуть використовуватися як інструмент впливу. Незручності, яких безумовно зазнали користувачі, є наслідком, а не метою санкцій. Різниця принципова з точки зору конвенційного права
У Мін’юсті зауважили, що таке рішення підтверджує право України захищати інформаційний простір, забезпечувати національні інтереси та реагувати на загрози безпеці в умовах гібридної війни.
Суд також визнав, що обмеження доступу до російських платформ у контексті збройного конфлікту є пропорційним і необхідним заходом для запобігання інформаційним загрозам та захисту громадян.
ЄСПЛ визнав росію винною у порушенні права на мирні зібрання в окупованому Криму22.01.26, 14:47 • 3415 переглядiв