Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области

С оккупированной территории Херсонской области вывезли три семьи, в которых воспитываются 6 детей - 5 девочек и 1 мальчик. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет. По словам родителей, жить в оккупации стало слишком трудно. При отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу - написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, с целью психологического давления и запугивания российские военные постоянно проводили обыски в домах, чем очень запугивали детей. Такое отношение и страх за будущее стало толчком для принятия решения о выезде.

"Сейчас все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Прокудин.

Он указал, что с начала 2024 года с временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти 94 ребенка.

Дополнение

Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на этой неделе возможны позитивные новости по вопросу возвращения детей.