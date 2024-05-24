Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области
Киев • УНН
Три семьи с 6 детьми в возрасте от 1 до 9 лет вернули с оккупированной россией территории Херсонской области.
С оккупированной территории Херсонской области вывезли три семьи, в которых воспитываются 6 детей - 5 девочек и 1 мальчик. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет. По словам родителей, жить в оккупации стало слишком трудно. При отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу
По его словам, с целью психологического давления и запугивания российские военные постоянно проводили обыски в домах, чем очень запугивали детей. Такое отношение и страх за будущее стало толчком для принятия решения о выезде.
"Сейчас все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Прокудин.
Он указал, что с начала 2024 года с временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти 94 ребенка.
Дополнение
Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на этой неделе возможны позитивные новости по вопросу возвращения детей.
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