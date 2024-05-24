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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области

Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области

Киев  •  УНН

24 мая 2024, 07:43  •  8834 просмотра

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Три семьи с 6 детьми в возрасте от 1 до 9 лет вернули с оккупированной россией территории Херсонской области.

С оккупированной территории Херсонской области вывезли три семьи, в которых воспитываются 6 детей - 5 девочек и 1 мальчик. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

С временно оккупированной территории Херсонщины вывезены три семьи, в которых воспитываются 5 девочек и 1 мальчик в возрасте от 1 до 9 лет. По словам родителей, жить в оккупации стало слишком трудно. При отсутствии российских паспортов они не имели права обратиться к врачам и устроиться на работу

- написал Прокудин в соцсетях.

По его словам, с целью психологического давления и запугивания российские военные постоянно проводили обыски в домах, чем очень запугивали детей. Такое отношение и страх за будущее стало толчком для принятия решения о выезде.

"Сейчас все семьи находятся в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил Прокудин.

Он указал, что с начала 2024 года с временно оккупированной Херсонщины удалось вывезти 94 ребенка.

Дополнение

Ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что на этой неделе возможны позитивные новости по вопросу возвращения детей.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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