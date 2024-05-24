Ще шістьох дітей повернули з окупованої території Херсонщини
Київ • УНН
Три сім'ї з 6 дітьми віком від 1 до 9 років повернули з окупованої росією території Херсонської області.
З окупованої території Херсонщини вивезли три родини, у яких виховуються 6 дітей - 5 дівчаток та 1 хлопчик. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, у яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років. Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу
За його словами, з метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для ухвалення рішення щодо виїзду.
"Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу", - зазначив Прокудін.
Він вказав, що від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.
Доповнення
Раніше Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що на цьому тижні можливі позитивні новини з питання повернення дітей.