Еще семь украинских детей возвращены с оккупированных территорий - ОП
Киев • УНН
В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA возвращено 7 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Семьи подвергались преследованиям на оккупированных территориях, детей заставляли посещать пропагандистские мероприятия.
Еще 7 украинских детей были сегодня возвращены домой в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA. Об этом сообщил глава Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.
По словам Ермака, возраст детей от 3 до 17 лет.
"Долгое время они и их семьи провели на временно оккупированных территориях Украины. Семьи столкнулись с преследованиями: взрослых заставляли неоднократно проходить допросы, детей - посещать "уроки патриотического воспитания" и другие общественные мероприятия, направленные на распространение среди молодежи российских пропагандистских нарративов", - сообщил глава ОП.
Он добавил, если украинцы отказывались получать паспорт рф - им делали невозможным трудоустройство и доступ к медицинским услугам. Оккупационные власти угрожали лишить украинцев родительских прав, если дети не будут ходить в российскую школу.
"Факт того, что он продолжает учиться онлайн в украинской школе, 17-летний Даниил с Луганщины скрывал ради безопасности своей семьи. Несмотря на все риски, парень получил свидетельство о получении полного общего среднего образования. Сейчас он мечтает поступить в Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины", - добавил Ермак.
Кроме того, глава ОП поблагодарил партнеров, коллег из Офиса Президента и команду Омбудсмена Украины за слаженную работу.