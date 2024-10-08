Ще сім українських дітей повернуто з окупованих територій - ОП
Київ • УНН
У рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA повернуто 7 дітей віком від 3 до 17 років. Сім'ї зазнавали переслідувань на окупованих територіях, дітей змушували відвідувати пропагандистські заходи.
Ще 7 українських дітей було сьогодні повернуто додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
За словами Єрмака, вік дітей від 3 до 17 років.
"Тривалий час вони та їх родини провели на тимчасово окупованих територіях України. Сім’ї зіткнулися з переслідуваннями: дорослих змушували неодноразово проходити допити, дітей – відвідувати "уроки патріотичного виховання" та інші громадські заходи, спрямовані на поширення серед молоді російських пропагандистських наративів", - повідомив глава ОП.
Він додав, якщо українці відмовлялися отримувати паспорт рф – їм унеможливлювали працевлаштування та доступ до медичних послуг. Окупаційна влада погрожувала позбавити українців батьківських прав, якщо діти не ходитимуть у російську школу.
"Факт того, що він продовжує навчатися онлайн в українській школі, 17-річний Даніїл з Луганщини приховував заради безпеки своєї сім’ї. Незважаючи на всі ризики, хлопець отримав свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти. Наразі він мріє вступити у Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України", - додав Єрмак.
Крім того, глава ОП подякував партнерам, колегам з Офісу Президента та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу.