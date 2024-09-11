Еще плюс 1140 оккупантов и 2 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российских оккупантов. За сутки враг потерял 1140 военных, 2 танка и другую технику. Общие потери РФ с начала вторжения достигли около 628 930 человек.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 628 930 человек, 8 642 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.09.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 628 930 (+1140) человек,
- танков - 8 642 (+2) единицы,
- боевых бронированных машин - 16 938 (+13) единиц,
- артиллерийских систем - 17 936 (+56) единиц,
- РСЗО - 1 182 (+2) единицы,
- средств ПВО - 943 (+1) единицы,
- самолетов - 368 (+0) единиц,
- вертолетов - 328 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 14 990 (+57) единиц,
- крылатых ракет - 2 591 (+0) единица,
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 24 388 (+58) единиц,
- специальной техники - 3 059 (+6) единиц.
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