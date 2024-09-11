Ще плюс 1140 окупантів і 2 танки: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів. За добу ворог втратив 1140 військових, 2 танки та іншу техніку. Загальні втрати РФ з початку вторгнення сягнули близько 628 930 осіб.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 628 930 осіб, 8 642 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.09.24 орієнтовно склали:
· особового складу — близько 628 930 (+1140) осіб,
· танків — 8 642 (+2) одиниці,
· бойових броньованих машин — 16 938 (+13) одиниць,
· артилерійських систем — 17 936 (+56) одиниць,
· РСЗВ — 1 182 (+2) одиниці,
· засобів ППО — 943 (+1) одиниці,
· літаків — 368 (+0) одиниць,
· гелікоптерів — 328 (+0) одиниць,
· БПЛА оперативно-тактичного рівня — 14 990 (+57) одиниць,
· крилатих ракет — 2 591 (+0) одиниця,
· кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць,
· підводних човнів — 1 (+0) одиниця,
· автомобільної техніки та автоцистерн — 24 388 (+58) одиниць,
· спеціальної техніки — 3 059 (+6) одиниць.
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