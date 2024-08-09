Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Как "Гулливер" преодолевает финансовые бури: история кредита и современные вызовы его владельцев 52 минуты назад • 41181 просмотра

В Киеве из-за сбоя не работают валидаторы в наземном транспорте 2 часа назад • 15102 просмотра

В Киеве объявлена воздушная тревога 7 часов назад • 105561 просмотра

В Киеве частично ограничат движение на Северном мосту до 15 октября 14 часов назад • 31304 просмотра