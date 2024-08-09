Еще плюс 1130 оккупантов и 9 бронированных машин: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки ВСУ ликвидировали 1030 оккупантов, 3 танка и 9 бронемашин. Общие потери рф с начала вторжения: около 588 540 военных, 8434 танки, 16341 бронемашина и другая техника.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 588 540 человек, 8434 танк и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 588540 (+1030) человек
- танков - 8434 (+3) ед
- боевых бронированных машин - 16341 (+9) ед
- артиллерийских систем - 16536 (+49) ед
- РСЗО - 1142 (+0) ед
- средства ППО - 916 (+2) ед
- самолетов - 366 (+0) ед
- вертолетов - 327 (+0) ед
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13325 (+32)
- крылатые ракеты - 2424 (+0)
- корабли /катера - 28 (+0) ед
- подводные лодки - 1 (+0) ед
- автомобильной техники и автоцистерн - 22371 (+86) ед,
- специальная техника - 2769 (+2)
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