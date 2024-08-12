Еще плюс 1080 оккупантов и 3 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 592 000 человек личного состава и 8450 танков.
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 592 000 человек, 8450 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 592 000 (+1080) человек,
- танков - 8450 (+3) ед,
- боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед,
- артиллерийских систем- 16728 (+65) ед,
- РСЗО - 1146 (+3) ед,
- средства ППО - 919 (+1) ед,
- самолетов - 366 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 13472 (+73),
- крылатые ракеты - 2426 (+1),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22590 (+66) ед,
- специальная техника - 2801 (+1).
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