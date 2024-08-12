Еще плюс 1080 оккупантов и 3 танка: Генштаб обновил данные о потерях врага

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

12 августа 2024, 05:00  •  1971 просмотра

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С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 592 000 человек личного состава и 8450 танков.

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 592 000 человек, 8450 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 592 000 (+1080) человек,
  • танков  - 8450 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин - 16368 (+5) ед,
  • артиллерийских систем-  16728 (+65) ед,
  • РСЗО - 1146 (+3) ед,
  • средства ППО - 919 (+1) ед,
  • самолетов - 366 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня   - 13472 (+73),
  • крылатые ракеты   - 2426 (+1),
  • корабли /катера   - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки   - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн   - 22590 (+66) ед,
  • специальная техника   - 2801 (+1).
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