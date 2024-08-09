В Генштабе подтвердили поражение военного аэродрома рф в липецкой области

Силы обороны Украины в ночь на 9 августа успешно поразили военный аэродром "Липецк" в липецкой области рф и средства ПВО российских оккупантов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает УНН.

Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" (Липецкая область, рф). В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация - говорится в сообщении Генштаба.

Известно, что на аэродроме "Липецк" базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31 воздушно-космических сил рф. Результаты поражения уточняются, добавили в Генштабе.

Кроме этого, как сообщается, украинские подразделения нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам рф на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум - от комплексов С-350 и одному С-300.

Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350. Относительно других двух целей информация пока уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов - рассказали в Генштабе.

К боевой работе были привлечены подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, силы и средства Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

Совместная боевая работа всех составляющих Сил обороны по важным целям вооруженных сил рф будет продолжаться и в дальнейшем, заверили в Генштабе.